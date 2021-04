João cai no choro ao lembrar piada polêmica de Rodolffo sobre seu cabelo

João Luiz aproveitou o jogo da discórdia, desta segunda-feira (05), para contar sobre o episódio polêmico em que Rodolffo fez entre seu cabelo e a peruca da fantasia do castigo do monstro. Emocionado, ele disse que precisou de coragem para contar sobre o assunto.

"Muita gente aqui pode não saber, mas no sábado aconteceu uma situação no quarto cordel que estava eu, Caio, Rodolffo e Juliette, e eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim, é um momento de muita coragem, de poder estar falando isso aqui agora. Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim, tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito".

Rodolffo se mostrou surpreso e reafirmou seu posicionamento sobre a polêmica. "Se todo mundo observou como era a peruca do monstro... acredito eu que era um pouco semelhante".

João foi consolado por alguns participantes e continuou. "Não adianta você vir com discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção, que eu tô cansado de ouvir isso e não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar, nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente. Por que, que não é mais fácil pra você reconhecer que errou, cara? E você fala pra mim que você quer ser melhor e você acabou de reafirmar, você tá reafirmando a mesma coisa que você falou".