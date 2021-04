Enquete aponta disputa acirrada entre Caio e Rodolffo no paredão do BBB21

Enquete do UOL aponta disputa acirrada no décimo paredão do BBB 21 formado com Caio, Gilberto e Rodolffo. O sertanejo era a preferência do público para ser eliminado nesta terça-feira (06), no entanto, o jogo virou e Caio passou a acumular a maior porcentagem de votos para deixar o programa.

Mesmo com a repercussão polêmica de Rodolffo sobre o cabelo de João Luiz, o cantor aparece atrás de Caio para ser eliminado do BBB21 .

A enquete é do site do UOL e não interfere no andamento do programa.