Pocah fala da filha e lamenta comentário de Rodolffo sobre cabelo crespo

"Eu tento fazer o máximo, comprar bonecas pra ela se identificar porque se ficar comprando bonequinha branca do cabelo loiro, a criança não vai se ver ali. E é difícil pra cacete achar boneca preta. Eu achei a boneca que ela me pediu nos Estados Unidos. Então quando acontece esse tipo de coisa, dói na minha alma, sabe", afirmou a sister.

Depois que João revelou que Rodolffo comparou seu cabelo com a peruca de um homem pré-histórico, nesta segunda-feira (06), a funkeira Pocah lembrou de sua filha, Vitória, ao comentar o assunto com a influencer Camilla de Lucas.

