Teoria de visita de astronautas antigos na Terra continua gerando polêmicas

Armas de grande poder de destruição, máquinas voadoras, batalhas celestiais, aparições e milagres reconhecidos pelas igrejas presentes nos relatos dos antigos e na tradição oral de religiões teriam uma única explicação: seres alienígenas ou extraterrestres frequentando a Terra.

No livro “Eram os deuses astronautas?” do suíço Erik Von Daniken investigou, em meados da década de 60 do século passado, relatos espalhados por várias partes do mundo nos aspectos coincidentes e, também, nos pontos que distanciam seus personagens e acontecimentos do caráter santo e não-material atribuído às entidades divinas.

O livro tornou-se um best seller com suas teorias sobre o paleocontato, ou seja, o contato de civilizações extraterrestres com nosso planeta muito tempo atrás. Mas ainda não foram encontradas provas suficientes para atestar a teoria do livro, questionada por muitas pessoas.

Na Teoria dos Astronautas Antigos, Daniken afirma que os humanos são fruto de seres que visitaram nosso planeta há muito tempo, transferindo conhecimento, cultura e a religião.

Além de ele, outro autor, Zecharia Sitchin, difundiu o tema interpretando textos antigos do Oriente Médio. Há ainda, Grahan Hancock, que estuda o tema seguindo a linha de pensamento Däniken.

Para os autores, relatos de máquinas voadoras encontrados em textos antigos, “aeromodelos” antigos descobertos no Egito e na América do Sul e monumentos como Stonehenge, as pirâmides do Egito, Macchu Picchu no Peru, Baalbek no Líbano, cuja origem que não se sabe explicar, podem ter sido construídos pelos homens.

Muitas pessoas acreditam que os ETs ajudaram a popular a Terra e essa crença só foi reforçada por Erik Von Däniken, estudando textos antigos

Os seres extraterrestres estariam envolvidos não só na evolução dos primatas, incluindo humanos, através de engenharia genética e/ou cruzamento, mas também ajudando no desenvolvimento das culturas, tecnologias e religiões humanas.

Anjos e demônios, na verdade, seriam extraterrestres que enganaram a população humana para acreditar que eles eram deuses, criando a religião para ajudar as pessoas a evoluírem de forma mais eficiente.