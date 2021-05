Krokodil: Droga 'comedora de carne' apodrece local de aplicação

Em geral, segundo relatos médicos, o tempo médio de vida após o início do uso do krokodil é de apenas de dois anos.

De acordo com especialistas, o tratamento das lesões pode ser feito com a limpeza das áreas e, em casos graves, há necessidade de amputações. Mas os usuários só costumam buscar ajuda nas fases tardias, o que leva muitos casos à morte.

Entre os danos graves causados pelo uso do krokodil, destaca-se a pele repleta de ulcerações, esverdeada e escamosa, com a aparência de um crocodilo.

Injetada por via intravenosa, a Krokodil é uma versão mais barata da heroína, demonstrando forte potencial para dependência química com ações e efeitos tão rápidos quanto intensos. Mas, por ser de baixo custo, tem sido muito utilizado.

