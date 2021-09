Urologista faz alerta contra câncer de próstata; saiba como detectar

"O procedimento é feito com um corte na pele do saco escrotal, com o objetivo de alcançar os vasos sanguíneos que transportam o esperma dos testículos. É um procedimento rápido e feito apenas com anestesia local", assegurou.

Em entrevista com o jornalista Humberto Amorim, o urologista Flávio Antunes relata que o câncer de próstata é a doença que mais mata homens. Segundo ele, os sintomas do câncer de próstata estão relacionados ao ato de urinar, como dores e o aumento na frequência de vezes que o paciente urina, pois o homem começa a urinar em intervalos mais curtos. São esses alguns sinais para acender o alerta contra a doença.

