Pílula antirressaca promete reduzir efeitos do álcool em até 70%

De acordo com o jornal O Globo, pesquisadores alertam que a pílula precisa ser ingerida até duas horas antes da ‘bebedeira’. Ainda segundo o estudo, o efeito do medicamento é imediato e a concentração de álcool no sangue é reduzida em 50% já nos primeiros 30 minutos.

O Reino Unido começou a comercializar na segunda-feira (4) uma pílula que promete acabar com a ressaca em até 70%. O medicamento chamado de Myrkl decompõe o álcool no intestino antes de chegar ao fígado.

