Pesquisa identifica ataques de jararaca e acelera tratamento no Amazonas

Um kit para identificação rápida de acidentes provocados por jararacas é o tema da pesquisa realizada pelo professor do curso de Farmácia da Universidade Nilton Lins, Marco Aurélio Sartim, selecionada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas para participar do projeto “Oportunidades de Pesquisa na Europa para Pesquisadores Ativos de Doutorado no Brasil”.

De acordo com Sartim, anualmente no Amazonas são registradas em média, 2 mil ocorrências de pessoas atacadas por cobras e deste total, mais de 90% são casos provocados por esta espécie. Ainda segundo o pesquisador, o kit desenvolvido pela Universidade Técnica da Dinamarca, em parceria com a startup de biotecnologia Venom Aid, facilita a identificação e acelera a aplicação do tratamento correto no paciente, uma vez que substitui o método atualmente utilizado que se baseia no acompanhamento e observação nos sintomas da vítima para determinar qual o soro antiofídico a ser aplicado.

“Esse diagnóstico correto e imediato será fundamental para o tratamento dos pacientes, principalmente nos municípios do interior do Amazonas, onde há escassez de recursos e de profissionais habilitados para fazer a identificação”, destacou.

Sartim explicou que o kit é um teste laboratorial desenvolvido por cinco anos que consiste na avaliação de uma mostra de sangue do paciente e está sendo testado por ele e sua equipe, com vítimas de cobras atendidas na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em Manaus.

Intercâmbio

Além do avanço social para a saúde do Estado e da região, o pesquisador destacou a importância da pesquisa para a Universidade Nilton Lins, para os cientistas, médicos amazonenses e futuros acadêmicos da área.

“A internacionalização das ações da universidade e o intercâmbio de tecnologia e informações entre a Nilton Lins e as instituições dinamarquesas certamente possibilitará no futuro, o desenvolvimento de outros produtos, testes e soros voltados para outros tipos de animais peçonhentos que irão beneficiar diretamente a população e o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes”, afirmou.