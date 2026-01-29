Estudo revela maior influência da genética na expectativa de vida humana do que se pensava





Por Will Dunham

WASHINGTON, 29 Jan (Reuters) - Muitos fatores influenciam a sua expectativa de vida, como dieta, exercícios físicos, tabagismo, consumo de álcool, ambiente e outras variáveis. Também ajuda não ser atropelado por um caminhão. Mas e os seus genes? Essa tem sido uma questão controversa há décadas.

Um novo estudo aponta para um papel mais importante da genética do que as pesquisas anteriores indicavam, estimando a contribuição dos genes para determinar a expectativa de vida humana em cerca de 50%. Isso é aproximadamente o dobro do que estudos anteriores concluíram e reflete as descobertas de pesquisas sobre a expectativa de vida em animais de laboratório.

"A expectativa de vida é, sem dúvida, moldada por muitos fatores, incluindo estilo de vida, genes e, principalmente, aleatoriedade — veja, por exemplo, organismos geneticamente idênticos criados em ambientes semelhantes que morrem em momentos diferentes", disse Ben Shenhar, doutorando em física no Instituto Weizmann de Ciências em Israel e principal autor do estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science.

"No nosso trabalho, tentamos avaliar a variação entre diferentes pessoas que pode ser atribuída à genética. Nosso estudo tentou dividir os fatores de longevidade em genética e 'tudo o mais'. O 'tudo o mais' representa cerca de 50% do total."

Os pesquisadores procuraram explicar um fator de confusão em estudos anteriores que usaram gêmeos suecos e dinamarqueses, a maioria datando do século 19. Esses estudos com gêmeos não levaram em conta as mortes causadas por violência, acidentes, doenças infecciosas e outros fatores originados fora do corpo — chamados de mortalidade extrínseca — que, segundo os autores do novo estudo, distorceram as conclusões anteriores sobre o componente genético da longevidade.

A causa da morte estava ausente em dados históricos, que forneciam apenas a idade no momento da morte. Portanto, se um gêmeo morresse aos 90 anos de causas naturais e o outro morresse aos 30 anos de causas não naturais, mas devido a uma doença infecciosa, como tifo ou cólera, os dados sem a causa da morte poderiam fornecer uma impressão enganosa sobre o papel da hereditariedade na expectativa de vida.

O novo estudo empregou uma fórmula matemática para explicar a mortalidade extrínseca entre gêmeos. Shenhar disse que a mortalidade extrínseca na época em que os gêmeos estudados viveram, antes da era dos antibióticos, era 10 vezes maior do que hoje, principalmente devido a doenças infecciosas agora facilmente curáveis.

Os pesquisadores então validaram a previsão de que as mortes extrínsecas mascaram a herdabilidade usando dados anteriormente não analisados e mais recentes da Suécia, que incluíam gêmeos criados juntos e gêmeos criados separadamente. Essa análise realmente revelou que, à medida que a mortalidade extrínseca diminui, a herdabilidade aumenta.

"Gêmeos idênticos criados separadamente compartilham seus genes, mas não seu ambiente. Isso ajuda a separar a genética do ambiente, a natureza da criação", disse Uri Alon, biólogo de sistemas do Instituto Weizmann e autor sênior do estudo.

Gêmeos bivitelinos também são valiosos nessa pesquisa porque compartilham cerca de metade de sua composição genética.

"Estudos anteriores com gêmeos usavam métodos estatísticos que funcionam bem para outras características — altura, pressão arterial, traços de personalidade, etc. Essas características não são afetadas pela mortalidade extrínseca", disse Alon.

"Mas a expectativa de vida média é a única característica especial que é fortemente afetada pela mortalidade extrínseca. Como a causa da morte não foi registrada nos estudos clássicos com gêmeos, esse fator não foi corrigido", disse Alon.

As conclusões podem ter implicações nas pesquisas sobre o envelhecimento.

"Estimativas baixas sobre a herdabilidade podem ter desencorajado o financiamento e a pesquisa sobre a genética do envelhecimento, sugerindo que era em grande parte aleatório ou ambiental. Nosso trabalho valida a busca por fatores genéticos de longevidade, mostrando que o sinal genético é forte, mas estava anteriormente oculto pelo 'ruído' nos dados", disse Shenhar.

Os genes afetam a expectativa de vida nas duas direções. Por um lado, existem defeitos genéticos debilitantes que podem causar doenças e reduzir a longevidade. Por outro lado, existem genes que foram identificados e parecem oferecer benefícios para a longevidade.

"Muitos centenários chegam aos 100 anos sem nenhuma condição médica grave", disse Shenhar.

"É evidente que essas pessoas têm genes protetores que as resguardam contra o desenvolvimento de doenças que ocorrem naturalmente com a idade. Alguns desses genes foram identificados, embora, como a maioria das características complexas, a longevidade seja provavelmente afetada por centenas -- senão milhares -- de genes."

(Reportagem de Will Dunham)