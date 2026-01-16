Paracetamol na gravidez é seguro, diz pesquisa motivada por alegações de autismo de Trump





Por Jennifer Rigby

LONDRES, 16 Jan (Reuters) - Tomar paracetamol durante a gravidez é seguro, afirmou um grupo de pesquisadores europeus, depois de compilar dados em resposta às alegações do presidente dos EUA, Donald Trump, no ano passado de uma ligação com o autismo.

Em uma revisão publicada na revista britânica The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health no sábado (horário local), a equipe disse que se concentrou em reunir as evidências de melhor qualidade para abordar as alegações.

"O paracetamol é seguro para uso na gravidez", disse a autora principal Asma Khalil, professora de obstetrícia e medicina materno-fetal na City St George's, University of London.

"A mensagem principal é a tranquilidade: Quando usado conforme recomendado, as melhores evidências disponíveis não apoiam uma ligação causal com autismo, TDAH (transtorno de déficit de atenção/hiperatividade) ou deficiência intelectual."

PARACETAMOL NÃO ESTÁ RELACIONADO A AUTISMO OU TDAH

Khalil disse que foi questionada sobre o popular analgésico -- também conhecido como acetaminofeno -- por seus pacientes depois que Trump, em setembro, disse às mulheres grávidas para não tomarem o medicamento. Na época, grupos médicos nacionais e internacionais criticaram os comentários do presidente, dizendo que não eram baseados em evidências.

O paracetamol é o único analgésico considerado seguro para mulheres grávidas, e os médicos já as aconselham a usar a menor quantidade pelo menor tempo possível para controlar a dor e a febre durante a gravidez. Se não forem tratadas, essas condições podem ser arriscadas tanto para as gestantes quanto para seus bebês.

Os pesquisadores realizaram uma revisão sistemática e uma meta-análise dos dados existentes, encontrando 43 estudos que foram avaliados quanto à qualidade e ao viés usando uma ferramenta padrão.

A equipe concentrou-se especialmente em estudos que analisaram crianças nascidas da mesma mãe que tomaram paracetamol durante uma gravidez, mas não na outra. Esses estudos levam em conta fatores genéticos compartilhados e ambientes familiares que podem estar ligados ao autismo ou a outras condições estudadas, disse Khalil.

Havia apenas três estudos desse tipo, mas eram grandes, abrangendo mais de 260.000 crianças avaliadas quanto ao autismo, e cerca de 335.000 e 405.000 quanto ao TDAH e deficiências intelectuais, respectivamente.

LEVANDO EM CONTA O VIÉS

Os estudos não mostraram nenhuma ligação significativa entre o uso do medicamento e nenhuma das condições estudadas. Esse foi o caso quando os resultados de todos os estudos de alta qualidade que foram avaliados foram agrupados, disseram os autores.

Khalil disse que grande parte do trabalho que mostrava uma possível ligação, incluindo uma revisão de 46 estudos citados pelas autoridades de Trump, era propensa a vieses ou fatores de confusão que a revisão de sua equipe tentou levar em conta.

Grainne McAlonan, professora de Neurociência Translacional do King's College de Londres, que não participou da pesquisa, elogiou o estudo, acrescentando: "Espero que as descobertas deste estudo encerrem o assunto".