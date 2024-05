Sistema político não deve ser demonizado, diz Gilmar Mendes a jornal alemão

Gilmar conta à reportagem que estava em Portugal no 8 de Janeiro e diz que esperava uma escalada dos protestos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro até a posse de Lula, e não depois. "A surpresa foi que algo assim pudesse acontecer após a transição de poder e não ter sido evitado", diz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), avalia que foi um erro permitir a destruição do establishment político pela Operação Lava Jato e defende que o sistema político não deve ser demonizado, e sim constantemente melhorado, em declarações ao jornal alemão "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

