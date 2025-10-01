   Compartilhe este texto

Deputada do PT está em flotilha interceptada por Israel a caminho de Gaza

Por Folha de São Paulo

01/10/2025 20h00 — em
Política



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) está na flotilha humanitária interceptada por Israel nesta quarta-feira (01), que levaria alimentos e medicamentos a Gaza.

Luizianne Lins é uma das 15 brasileiras a bordo. Dezenas de voluntários de mais de 40 países estavam a caminho de Gaza para levar alimentos e medicamentos.

A informação foi confirmada nas redes sociais da deputada. "As autoridades brasileiras e organismos internacionais já estão sendo acionados para acompanhar a situação e garantir a integridade da parlamentar e de todos os voluntários", diz a postagem. Luizianne é deputada federal desde 2015 e foi prefeita de Fortaleza entre 2005 e 2012.

Dois barcos da comitiva humanitária, o Alma e Sirius, foram interceptados por Israel por volta das 16h. A informação foi confirmada pelo canal Al Jazeera junto a tripulantes. A Flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe) saiu de Barcelona no começo de setembro e estava próxima da costa do enclave palestino.

Mais cedo, o grupo disse que navios militares israelenses realizaram "manobras de intimidação". Segundo o ativista brasileiro Thiago Ávila, a conexão da área foi parcialmente cortada, o que interrompeu algumas transmissões ao vivo e também impactou a navegação.

Além de Ávila e Luizianne, há outros 13 brasileiros nas embarcações. Entre eles, a vereadora de Campinas Mariana Conti (PSOL) e a presidente estadual do PSOL do Rio Grande do Sul Gabrielle Tolloti.

Anistia internacional pediu proteção à flotilha. Em publicação nas redes sociais, a entidade disse que o grupo entrou em área de alto risco e que os "os estados têm responsabilidade de garantir a passagem segura das embarcações".

Outras flotilhas que tentaram ajudar Gaza foram paradas na mesma região. Em outras ocasiões, seus ocupantes foram detidos pelo Exército israelense e deportados em seguida.

Bastidores da Política - Mulher com imunidade: Um freio nas palavras e intenções Bastidores da Política
Mulher com imunidade: Um freio nas palavras e intenções

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


01/10/2025

Servidora pede doações para campanha de secretário em Aracaju e constrange subordinados

01/10/2025

Ex-assessor de Moraes no TSE é detido e depois liberado na Itália

01/10/2025

Ex-assessor de Moraes no TSE é detido na Itália, diz defesa

01/10/2025

Governos Tarcísio e Lula trocam farpas em crise do metanol e voltam a disputar visibilidade política

01/10/2025

PL busca apoio para emenda que salva Eduardo Bolsonaro do crime de obstrução de Justiça

01/10/2025

Paulinho recebe família de preso pelo 8 de Janeiro e cancela demais reuniões após problema pessoal

01/10/2025

STF decide por unanimidade manter número de deputados por estado e evita crise com Congresso

01/10/2025

Visita de Tarcísio a Bolsonaro mantém indefinição sobre candidatura presidencial em 2026

01/10/2025

Lula avalia antecipar troca de ministros que devem disputar eleições em 2026

30/09/2025

Comissão da Câmara aprova projeto que limita decisões monocráticas e ações de constitucionalidade no STF

30/09/2025

Lula veta trechos de flexibilização da Ficha Limpa por receio de beneficiar Bolsonaro

30/09/2025

STM dá posse a 2ª ministra em mais de 200 anos de história do tribunal militar

30/09/2025

Lula fala em 'rusgas', mas elogia Congresso após vetar mudança na Ficha Limpa

30/09/2025

Gilmar defende lei contra sanções estrangeiras a autoridades brasileiras

30/09/2025

Lula fala em 'rusgas', mas elogia Congresso após vetar mudança na Ficha Limpa

30/09/2025

Valdemar sinaliza abertura para projeto que reduz penas de condenados por atos golpistas

30/09/2025

Tarcísio se volta a agenda estadual com crise do metanol em SP após se dizer candidato à reeleição

30/09/2025

Lula almoça com Alcolumbre e Motta após contrariar Congresso com veto a mudança na Ficha Limpa

30/09/2025

STF deve manter número de deputados por estado para evitar decidir entre Congresso e governo

30/09/2025

Comissão do Congresso aumenta fundo eleitoral para R$ 4,9 bilhão em 2026

30/09/2025

STF deve manter número de deputados para evitar decidir entre Congresso e governo

30/09/2025

Fachin prioriza presidentes de tribunais e CNJ em primeiro dia como presidente do STF

30/09/2025

Julgamentos constitucionais aumentam no TJ-SP, e disputa política preocupa

30/09/2025

Aliados veem momento favorável para atrair centro para palanques de Lula nos estados

30/09/2025

Motta tem vitória parcial em dia de novo ato de Lula que contraria Congresso

29/09/2025

Fachin assume presidência do STF, defende Moraes e diz que Judiciário não é espetáculo

29/09/2025

Lula veta parcialmente projeto que flexibiliza a Lei da Ficha Limpa

29/09/2025

Fux atende Alcolumbre e mantém número de deputados por estado para eleição de 2026

29/09/2025

Fachin assume presidência do STF, defende Moraes e prega independência e contenção do Judiciário


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!