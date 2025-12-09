   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Senado aprova PEC que insere tese do marco temporal na Constituição

Por Reuters

09/12/2025 21h36 — em
Política



BRASÍLIA, 9 Dez (Reuters) - O Senado Federal aprovou em dois turnos nesta terça-feira uma Proposta de Emenda à Constituição que institui a data de promulgação da Constituição -- 5 de outubro de 1988 -- como um marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

Aprovada por 52 votos a 14, no primeiro turno, e por 52 votos a 15 no segundo, a PEC segue agora para a Câmara dos Deputados.

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a tese do marco temporal inconstitucional em setembro de 2023, mas pouco depois o Congresso aprovou um projeto de lei retomando o corte cronológico. A proposta foi vetada, mas em outubro de 2023 deputados promulgaram-na, após derrubarem vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A constitucionalidade dessa lei é questionada na suprema corte.

Agora, em mais um capítulo da disputa, o Senado aprova uma PEC que incorpora ao texto constitucional a regra.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)

Bastidores da Política - O devaneio de Lula Bastidores da Política
O devaneio de Lula

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


10/12/2025

Câmara aprova regras mais rígidas para devedor contumaz

10/12/2025

Câmara aprova projeto que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro

09/12/2025

Lula lidera com 38% em cenários eleitorais, diz Ipsos-Ipec; Flávio Bolsonaro tem 19%

09/12/2025

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para cirurgias e prisão domiciliar humanitária

09/12/2025

Pesquisa Ipsos-Ipec mostra pausa em melhora da avaliação de Lula; 40% veem governo como ruim ou péssimo

09/12/2025

Deputado é retirado à força do plenário da Câmara após protesto; imprensa é impedida de permanecer

09/12/2025

Deputado é retirado à força do plenário da Câmara após protesto; imprensa é impedida de permanecer

Foto: Agência Brasil

09/12/2025

Câmara acelera processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro por faltas excessivas

09/12/2025

Deputado Glauber Braga ocupa Presidência da Câmara em protesto

09/12/2025

Flávio repete que candidatura é irreversível e rejeita desistir se PL da Dosimetria for aprovado

09/12/2025

STF ordena soltura de presidente da Alerj, mas impõe medidas restritivas

09/12/2025

Ninguém vai levar a sério candidatura de Flávio Bolsonaro, diz presidente do PT

09/12/2025

Câmara vota medidas de interesse da equipe econômica; projeto da dosimetria também entra na pauta

09/12/2025

Câmara vota medidas de interesse da equipe econômica; projeto da dosimetria também entra na pauta

09/12/2025

Lula diz que pediu a Trump prisão de empresário brasileiro "maior devedor do país" que mora em Miami

09/12/2025

Ninguém vai levar a sério candidatura de Flávio Bolsonaro, diz presidente do PT

09/12/2025

Câmara deve votar projeto do devedor contumaz nesta 3ª-feira, diz Motta

09/12/2025

Lula diz que pediu a Trump prisão de empresário brasileiro "maior devedor do país" que mora em Miami

09/12/2025

Flávio agradece Tarcísio por apoio e repete que candidatura é irreversível

09/12/2025

Flávio Bolsonaro repete que candidatura é irreversível, agradece Tarcísio e vê mercado preocupado com reeleição de Lula

09/12/2025

Flávio Bolsonaro repete que candidatura é irreversível, agradece Tarcísio e vê mercado preocupado com reeleição de Lula

09/12/2025

Líder do PL diz que candidatura de Flávio "é para valer" e PP e União terão tempo para decidir apoio

08/12/2025

Tarcísio de Freitas reafirma lealdade a Bolsonaro e apoiará Flávio

08/12/2025

Tarcísio de Freitas reafirma lealdade a Bolsonaro e apoiará Flávio

08/12/2025

Candidatura à Presidência é irreversível, diz Flávio Bolsonaro à Folha

07/12/2025

Flavio Bolsonaro diz que poderá desistir de candidatura à Presidência, mas que teria um preço

Lula e Flávio - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

06/12/2025

Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos e Tarcísio por 5 no 2º turno, mostra Datafolha

06/12/2025

Governadores mantêm planos políticos para 2026 após indicação de Flávio Bolsonaro à Presidência

05/12/2025

Flávio é escolhido por Bolsonaro como candidato ao Planalto; mercado reage mal


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!