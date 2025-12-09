   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para cirurgias e prisão domiciliar humanitária

Por Reuters

09/12/2025 21h32 — em
Política



9 Dez (Reuters) - A defesa de Jair Bolsonaro encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pedido para que o ex-presidente seja autorizado a seguir para hospital de Brasília para a realização de cirurgias e ainda uma solicitação de prisão domiciliar humanitária.

O pedido é acompanhado de relatório médico apontando necessidade de tratamento do quadro de soluços e de uma hérnia inguinal unilateral, situações que, diz a petição, indicam a necessidade de intervenção cirúrgica.

"O paciente Jair Messias Bolsonaro evolui com quadro de soluço incoercível prolongado e refratário às medidas convencionais", diz relatório médico inserido no pedido da defesa, explicando que a indicação médica é de um procedimento anestésico do nervo frênico para reduzir a hiperatividade diafragmática.

"O paciente apresenta também, como evidenciado em relatório enviado previamente, diagnóstico de hérnia inguinal unilateral (CID 10 K 40.9) com indicação de tratamento cirúrgico", diz o relatório.

Bolsonaro está preso desde 22 de novembro, primeiro em caráter preventivo, e dias depois em cumprimento da pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Desde a facada que sofreu em setembro de 2018, durante evento da campanha eleitoral daquele ano em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro passou por cirurgias na região abdominal como consequência do atentado.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)

