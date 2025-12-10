   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Câmara aprova projeto que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro

Por Reuters

10/12/2025 6h04 — em
Política



10 Dez (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira projeto de lei que reduz as penas de condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atos relacionados à tentativa de golpe de Estado que culminou em 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cujo período em regime fechado pode passar de quase 7 anos para 2 anos e 4 meses.

Os cálculos são do relator da matéria, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), e levam em conta a remição da pena, instrumento que permite a redução do período em privação de liberdade a partir de atividades laborais, estudo ou até mesmo leitura.

Ainda de acordo com o relator, o projeto, que se estende aos demais condenados no âmbito do processo da tentativa de golpe de Estado, concede tratamento mais benevolente àqueles que não desempenharam papel de comando ou de financiamento dos atos antidemocráticos.

A proposta foi aprovada em Plenário por 291 votos a 148 e será enviada ao Senado, de acordo com a Agência Câmara, e deve beneficiar todos os condenados da tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Originalmente, o projeto anistiava os participantes de manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas desde 30 de outubro de 2022 até o dia em que a nova lei entrasse em vigor.

"Não tem a possibilidade de anistia no nosso relatório", publicou Paulinho da Força no X. "O pessoal do PL insiste em um projeto de anistia que não vai ser aprovado. Nós conversamos com todos os partidos e no nosso relatório o único projeto viável para pacificar o Brasil é a redução de penas", acrescentou.

"A gente trata esse assunto com seriedade e precisamos avançar!"

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)

Bastidores da Política - O devaneio de Lula Bastidores da Política
O devaneio de Lula

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


10/12/2025

Câmara aprova regras mais rígidas para devedor contumaz

09/12/2025

Lula lidera com 38% em cenários eleitorais, diz Ipsos-Ipec; Flávio Bolsonaro tem 19%

09/12/2025

Senado aprova PEC que insere tese do marco temporal na Constituição

09/12/2025

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para cirurgias e prisão domiciliar humanitária

09/12/2025

Pesquisa Ipsos-Ipec mostra pausa em melhora da avaliação de Lula; 40% veem governo como ruim ou péssimo

09/12/2025

Deputado é retirado à força do plenário da Câmara após protesto; imprensa é impedida de permanecer

09/12/2025

Deputado é retirado à força do plenário da Câmara após protesto; imprensa é impedida de permanecer

Foto: Agência Brasil

09/12/2025

Câmara acelera processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro por faltas excessivas

09/12/2025

Deputado Glauber Braga ocupa Presidência da Câmara em protesto

09/12/2025

Flávio repete que candidatura é irreversível e rejeita desistir se PL da Dosimetria for aprovado

09/12/2025

STF ordena soltura de presidente da Alerj, mas impõe medidas restritivas

09/12/2025

Ninguém vai levar a sério candidatura de Flávio Bolsonaro, diz presidente do PT

09/12/2025

Câmara vota medidas de interesse da equipe econômica; projeto da dosimetria também entra na pauta

09/12/2025

Câmara vota medidas de interesse da equipe econômica; projeto da dosimetria também entra na pauta

09/12/2025

Lula diz que pediu a Trump prisão de empresário brasileiro "maior devedor do país" que mora em Miami

09/12/2025

Ninguém vai levar a sério candidatura de Flávio Bolsonaro, diz presidente do PT

09/12/2025

Câmara deve votar projeto do devedor contumaz nesta 3ª-feira, diz Motta

09/12/2025

Lula diz que pediu a Trump prisão de empresário brasileiro "maior devedor do país" que mora em Miami

09/12/2025

Flávio agradece Tarcísio por apoio e repete que candidatura é irreversível

09/12/2025

Flávio Bolsonaro repete que candidatura é irreversível, agradece Tarcísio e vê mercado preocupado com reeleição de Lula

09/12/2025

Flávio Bolsonaro repete que candidatura é irreversível, agradece Tarcísio e vê mercado preocupado com reeleição de Lula

09/12/2025

Líder do PL diz que candidatura de Flávio "é para valer" e PP e União terão tempo para decidir apoio

08/12/2025

Tarcísio de Freitas reafirma lealdade a Bolsonaro e apoiará Flávio

08/12/2025

Tarcísio de Freitas reafirma lealdade a Bolsonaro e apoiará Flávio

08/12/2025

Candidatura à Presidência é irreversível, diz Flávio Bolsonaro à Folha

07/12/2025

Flavio Bolsonaro diz que poderá desistir de candidatura à Presidência, mas que teria um preço

Lula e Flávio - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

06/12/2025

Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos e Tarcísio por 5 no 2º turno, mostra Datafolha

06/12/2025

Governadores mantêm planos políticos para 2026 após indicação de Flávio Bolsonaro à Presidência

05/12/2025

Flávio é escolhido por Bolsonaro como candidato ao Planalto; mercado reage mal


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!