   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Tarcísio de Freitas reafirma lealdade a Bolsonaro e apoiará Flávio

Por Reuters

08/12/2025 19h42 — em
Política



BRASÍLIA, 8 Dez (Reuters) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta segunda-feira sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que irá apoiar a candidatura de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao Palácio do Planalto em 2026.

"(...)eu sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro e eu tenho essa lealdade, é inegociável", disse Tarcísio a jornalistas em Diadema, acrescentando que esteve com Flávio na sexta-feira passada.

"O Flávio vai contar com a gente, o Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora", disse o governador de São Paulo.

Flávio anunciou, na sexta-feira, que foi escolhido pelo pai -- que está preso após ser condenado por tentativa de golpe de Estado, além de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) -- para ser o candidato presidencial do bolsonarismo em 2026.

Apesar de no domingo ele ter afirmado que poderia desistir de concorrer por um "preço" (a anistia para o pai e envolvidos no 8 de janeiro), nesta segunda-feira disse à Folha de S.Paulo que sua candidatura é irreversível e descartou a possibilidade de ele e Tarcísio concorrerem como candidatos ao mesmo tempo.

A pré-candidatura de Flávio sacudiu os mercados na sexta-feira, fazendo as taxas dos DIs dispararem mais de 50 pontos-base e o dólar subir perto de 3% ante o real, enquanto o Ibovespa despencou mais de 4%.

A informação foi mal recebida pelos investidores, que a viram como um entrave à candidatura presidencial de Tarcísio.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Maria Carolina Marcello; Edição de Igor Sodré)

Bastidores da Política - Nova descoberta reforça importância da Amazônia para o mundo Bastidores da Política
Nova descoberta reforça importância da Amazônia para o mundo

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


08/12/2025

Tarcísio de Freitas reafirma lealdade a Bolsonaro e apoiará Flávio

08/12/2025

Candidatura à Presidência é irreversível, diz Flávio Bolsonaro à Folha

07/12/2025

Flavio Bolsonaro diz que poderá desistir de candidatura à Presidência, mas que teria um preço

Lula e Flávio - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

06/12/2025

Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos e Tarcísio por 5 no 2º turno, mostra Datafolha

06/12/2025

Governadores mantêm planos políticos para 2026 após indicação de Flávio Bolsonaro à Presidência

05/12/2025

Flávio é escolhido por Bolsonaro como candidato ao Planalto; mercado reage mal

05/12/2025

Flávio é escolhido por Bolsonaro como candidato ao Planalto; mercado reage mal

05/12/2025

Flávio é escolhido por Bolsonaro como candidato ao Planalto; mercado reage mal

05/12/2025

Flávio confirma que foi escolhido por Jair Bolsonaro como candidato a presidente

05/12/2025

Valdemar diz que Flávio lhe comunicou ter sido escolhido por Bolsonaro para disputar Presidência

05/12/2025

Bolsonaro sinaliza escolha de Flávio como candidato a presidente, diz CNN Brasil

04/12/2025

Lula diz que vetos na lei ambiental eram para proteger o agronegócio

04/12/2025

Lula diz que vetos na lei ambiental eram para proteger o agronegócio

04/12/2025

Lula diz que vetos na lei ambiental eram para proteger o agronegócio

03/12/2025

Alcolumbre convoca sessão do Congresso na 5ª para votar LDO

03/12/2025

Gilmar Mendes decide que só PGR pode pedir impeachment de ministro do STF; Alcolumbre reage

03/12/2025

Toffoli determina que caso do Banco Master fique com STF até que competência seja definida

03/12/2025

Toffoli determina que caso do Banco Master fique com STF até que competência seja definida

03/12/2025

PF prende presidente da Alerj por suposto vazamento de operação contra crime organizado

03/12/2025

Gilmar Mendes decide que só PGR pode pedir impeachment de ministro do STF; Alcolumbre reage

03/12/2025

PF prende presidente da Alerj por suposto vazamento de operação contra crime organizado

03/12/2025

PF prende presidente da Alerj por suposto vazamento de operação contra crime organizado

03/12/2025

PF prende presidente da Alerj por suposto vazamento de operação contra crime organizado

03/12/2025

Gilmar Mendes decide que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

03/12/2025

Lula diz que EUA devem anunciar novas revogações de tarifas comerciais em breve

03/12/2025

Lula diz que EUA devem anunciar novas revogações de tarifas comerciais em breve

03/12/2025

Lula diz que EUA devem anunciar novas revogações de tarifas comerciais em breve

03/12/2025

Lula diz que EUA devem anunciar novas revogações de tarifas comerciais em breve

02/12/2025

Câmara aprova MP que institui licença ambiental especial para projetos estratégicos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!