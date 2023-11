Vídeo mostra ‘Ratão’ sendo executado em praça de alimentação em Manaus

Em seguida, o criminoso começa a atirar em Ferreira na frente de funcionários e clientes, gerando uma correria no local. “Ratão” morreu na hora após ser atingido na cabeça e no abdômen.

Manaus/AM- Um vídeo mostra o momento em que Jânio Rodrigues Ferreira, 45, conhecido com "Ratão", é executado a tiros em uma praça de alimentação na Avenida Professor Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.