Vídeo mostra momento em que detentos fogem de delegacia no Iranduba

Ainda de acordo com a Polícia Civil, mais informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar os trabalhos policiais.

A delegada-geral da instituição, Emília Ferraz, juntamente com reforço policial, por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), se deslocou ao município para averiguar as condições das fugas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.