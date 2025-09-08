Vídeo: incêndio criminoso destrói parte de empresa de recicláveis no Val Paraíso





Incêndio em empresa no Jorge Teixeira pic.twitter.com/PnLVoHfgVB — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 8, 2025

Manaus/AM - Um incêndio criminoso destruiu parte de um galpão de produtos recicláveis na madrugada desta segunda-feira (8), Rua Chico Mendes, Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste.

Segundo o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, um homem invadiu o local, cortou o fio de uma câmera de segurança e ateou fogo no prédio, por volta de 4h30.

O fogo se alastrou rapidamente e destruí duas máquinas de usinagem, além de um ar condicionado e um televisor. Os bombeiros foram acionados e tiveram trabalho para controlar as chamas.

O incêndio durou cerca de uma hora e meia e foram necessários o uso de quatro viaturas e 20 mil litros de água para conter a situação. A estrutura do prédio ficou parcialmente prejudicada e a empresa sofreu grandes danos.

Ainda não há informações da identidade do homem responsável pelo incêndio, mas a polícia deve usar outras imagens de apoio para chegar até ele e prendê-lo.