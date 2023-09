Trio é preso com drogas em invasão em Manaus

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante a Operação Águia - Ação Pacificador, realizada na noite de ontem (22/09) e na madrugada de hoje (23/09), prendeu três homens, de 23, 38, 46 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. As ações foram realizadas por policiais da 28ª e 9ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), na zona leste de Manaus, em ações distintas no Distrito Industrial 2 e no bairro São José Operário.

Na ação policial da 28ª Cicom, a equipe estava em patrulhamento, durante a noite de sexta-feira (22/09), em um beco na área de invasão, na avenida Puraquequara, no Distrito Industrial 2, quando um homem fugiu após perceber a presença dos policiais, que conseguiram alcançá-lo.

Na abordagem e revista pessoal, foram encontradas porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Ao ser questionado, o suspeito relatou que estava comercializando drogas e que o restante do material estava nas proximidades. Os policiais foram até o local indicado e localizaram mais materiais ilícitos, totalizando 119 trouxinhas de substância com aspecto de oxi; oito porções com aspecto de maconha, um aparelho celular, uma balança de precisão, um cordão e a quantia de R$ 120.

A ocorrência foi registrada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Durante a apresentação, foram verificadas pequenas escoriações que, segundo o flagranteado, eram provenientes de uma queda de motocicleta recente.