Três pessoas são assassinadas dentro de carro em Manaus; filho de uma das vítimas presencia crime

De acordo com a Polícia Civil, que vai investigar o caso, um homem, que a criança diz conhecer, teria tentado puxar a bolsa da mãe, Ducineide, mas após não conseguir, efetuou o disparo nas vítimas. Apesar de existir a possibilidade de latrocínio, a polícia também trabalha com a possibilidade de execução, já que Ana Paula tem passagem na polícia por tráfico de drogas e Julio Cezar, por formação de quadrilha.

Manaus/AM - Julio Cezar Lunier Ferreira, Ducineide dos Santos Lopes e Ana Paula Costa de Oliveira, foram mortos a tiros no fim da tarde desta quarta-feira (15), na rua 1, do bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. O filho de uma das vítimas, uma criança de 5 anos, presenciou o crime.

