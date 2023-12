Tiroteio entre facções termina com homem baleado em Manaus

De acordo com a polícia militar, o intenso tiroteio também foi registrado no bairro Campos Sales, na Comunidade Raio de Sol entre outras zonas da cidade. O conflito estaria sendo realizado entre facções criminosas que estão ‘brigando’ por território nas áreas.

Segundo informações preliminares, Nilson foi baleado no tórax e nos braços, a vítima foi socorrida para o UPA do Campos Sales, porém, foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona Leste.

Manaus/AM - Um homem identificado como Nilson Gurgel, de 32 anos, ficou gravemente ferido na noite desta segunda-feira (05), durante um intenso tiroteio que ocorreu na Comunidade do Parque São Pedro, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

