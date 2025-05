Suspeitos de matarem mulher e jogarem corpo em pista de pouso são presos no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Operação Ártemis, prendeu na terça-feira (20) dois homens, de 25 e 34 anos, em Pauini. Eles são suspeitos dos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver de uma mulher de 30 anos.

De acordo com o delegado José Sávio, da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os crimes ocorreram em 14 de setembro de 2024. A vítima foi brutalmente assassinada na pista de pouso do município, e seu corpo, já em estado de decomposição, foi encontrado por populares em uma vala no mesmo local.

"Diante disso, instauramos o Inquérito Policial e apuramos que a motivação do crime sucedeu por envolvimento com o tráfico e consumo de drogas. Além disso, descobrimos que um dos envolvidos mantinha um relacionamento amoroso com a vítima", informou o delegado.

A equipe de investigação também obteve acesso a um vídeo relacionado ao crime, que mostra três homens e uma adolescente agredindo e violentando a vítima. O delegado José Sávio explicou que foram solicitadas as prisões preventivas dos três homens, mas apenas dois foram localizados e presos no bairro São Francisco.

As investigações vão continuar para localizar o terceiro suspeito e a adolescente envolvida no caso. Os homens presos responderão por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver, e estão à disposição da Justiça.