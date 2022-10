Suspeitos de matar delegado do Amazonas Aldeney Goes são identificados

Manaus/AM - Os suspeitos de terem matado o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Aldeney Goes, foram identificados pela Polícia Civil do Pará. A vítima foi morta a tiros dentro de uma drogaria no bairro Sacramento, em Belém, na noite desta sexta-feira (28).

De acordo com a polícia, uma das linhas de investigação é que a morte de Aldeney pode ter sido encomendada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP).

Segundo o laudo do IMOL do Pará, o delegado foi atingido com 6 disparos de arma de fogo. O crime foi registrado por câmera de segurança da drogaria. A dupla envolvida não levou os pertences de Aldeney, como celular ou arma que estava com ele, o que descarta a hipótese de latrocínio.

O delegado, que é natural de Tabatinga, atuava como titular do 19º DIP, no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Ele estava passando as férias com a família em Belém.