Suspeitos de cometer 'arrastão' são presos no São José

Manaus/AM - Dois homens, de 27 e 33 anos, foram presos no sábado (24) suspeitos de cometerem uma série de roubos em bairros na zona leste de Manaus.

Por volta das 16h30, a equipe da Rocam realizava motopatrulhamento tático pela avenida Alphaville, bairro São José Operário, quando avistou dois homens numa motocicleta Yamaha Factor azul, de placa QZQ4E12, que ao perceberem a presença policial tentaram fugir pela contramão, mas foram alcançados.

Na abordagem foram encontrados, com a dupla, dois aparelhos celulares, cartões de crédito, uma faca, R$ 40 em espécie e 100 bolívares venezuelanos.

Durante consulta via rede de rádio, os policiais militares receberam a informação que dois homens com as mesmas características haviam realizado roubos pela área da zona leste, com apoio da motocicleta que estava em posse da dupla e que um deles tem antecedentes criminais por homicídio.

Os homens foram presos e encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

