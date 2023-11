Suspeito rende clientes e funcionários durante assalto à clínica odontológica em Manaus; vídeo

O suspeito levou mulheres, entre elas algumas eram pacientes, até um cômodo do consultório e pegou todos os pertences das vítimas. Inclusive, uma das pacientes estava deitada com a boca aberta esperando um procedimento odontológico.

O vídeo mostra que o suspeito chega de boné, calça jeans e camisa branca até o consultório e vai direto no balcão com a recepcionista como se fosse um paciente. O homem parece conversar com a vítima e em seguida, saca uma arma e anuncia o assalto.

