Suspeito é assassinado após atentado que deixou homem morto e bebê baleada em Coari

Denúncias anôninas informaram à polícia que Netinho estaria escondido no bairro Chagas Aguiar. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito começou a atirar e, durante o confronto, ele foi atingido e morreu no local.

Manaus/AM - João Monteiro de Andrade Filho, de 27 anos, conhecido como “Netinho da Padre Mário”, foi assassinado durante um confronto com a polícia, neste sábado (12), no município de Coari, no interior do Amazonas. Ele é suspeito de um ataque que terminou na morte de Douglas Moraes do Nascimento, de 22 anos, e uma bebê de 7 meses baleada.

