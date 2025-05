Suspeito de matar desafeto dias após tê-lo torturado é preso no Amazonas

Manaus/AM - Everton da Silva, 21, conhecido como “Tigarra”, foi preso nesta sexta-feira (9), em Guajará, no interior do Amazonas, por envolvimento no homicídio qualificado de Carlos Souza da Costa, 24, conhecido como “Teco”. Também foram cumpridos três mandados de busca em residências de outros supostos envolvidos no crime.

De acordo com o delegado Adenilson Carlos, da 69ª DIP de Guajará, o crime ocorreu no domingo (4), nas proximidades de um clube de festas no Centro do município. Na ocasião, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo enquanto ingeria bebidas alcoólicas no local.

“A motivação e circunstâncias da morte ainda estão sob investigação, mas os envolvidos no crime são membros de um grupo criminoso e, dias antes de matarem a vítima, eles o torturam e o ameaçaram de morte”, contou o delegado.

Segundo a delegada, com o andamento das investigações, a equipe policial localizou e efetuou a prisão de Everton no bairro Engenho, no município. Além disso, foram cumpridos três mandados de busca nas residências de supostos envolvidos no crime.