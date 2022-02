Preso por pedofilia filmava estupro de vizinhas e afilhadas em Manaus

“Após a divulgação da primeira prisão, nós identificamos crianças com menos de 10 anos de idade, vítimas de abusos sexuais praticados pelo indivíduo. Elas eram próximas a ele por laços familiares ou afetivos e, desse modo, ele as aliciava para gravar material pornográfico, muitas vezes 'atuando' com as crianças nas cenas”, explicou a delegada Joyce Coelho.

O jovem de 24 anos é suspeito por estupro de vulnerável e de filmar os abusos com as crianças que moravam na mesma vila que ele.

