Preso por pornografia infantil, jovem ameaçava e exigia fotos íntimas de crianças em Manaus

Coelho relata ainda que antes do depoimento o suspeito tentou fazer uma 'varredura' no aparelho, mas a polícia conseguiu encontrar os arquivos. A polícia investiga se algumas das vítimas eram do convívio do acusado.

As investigações iniciaram no dia 5 de janeiro após informações de que um perfil nas redes sociais estaria compartilhando imagens e vídeos de cunho pornográfico infantil.

