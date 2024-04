Suspeitos de assaltos a ônibus são procurados pela polícia em Manaus

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro dos indivíduos, deve repassar aos números (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

O primeiro roubo foi praticado por dois autores no dia 17 de abril, às 9h24, na linha 415. Já no dia 22 de abril, por volta das 20h34, três indivíduos entraram em um ônibus da linha 319 e roubaram pertences dos passageiros.

De acordo com o delegado Wenceslan Queiroz, titular do 12° DIP, todos os roubos foram praticados por pessoas distintas, em linhas de ônibus que estavam trafegando pelas avenidas.

Manaus/AM - Oito homens são procurados pela polícia por envolvimento em roubos a ônibus do transporte coletivo. Os roubos ocorreram entre os dias 17 e 24 de abril deste ano, entre as avenidas Torquato Tapajós e Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

