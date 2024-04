‘Bolacha’ é morto com tiro na nuca em emboscada no Jorge Teixeira

De acordo com a polícia, Isac foi morto por um homem que o acompanhava na avenida. O suspeito caminhava com a vítima quando a matou com um tiro na nuca. Um comparsa em uma motocicleta já aguardava no local para ajudar na fuga do assassino.

Manaus/AM - Isac de Souza Brandão, conhecido pelo apelido ‘Bolacha’, foi morto com um tiro na nuca ao sofrer uma emboscada, nesta sexta-feira (26), na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

