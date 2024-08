Polícia recupera cinco motos com restrições de furto em Manaus

Manaus/AM - Cinco motos com restrições de furto foram recuperadas pela polícia, em ações distintas, no domingo e na madrugada desta segunda-feira (25 e 26), nas zonas norte e leste de Manaus.

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2h, os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecocpom), para recuperarem uma motocicleta, modelo Honda, cor preta, que possuía restrição de furto.

O condutor e o passageiro, de 18 e 19 anos, que estavam na motocicleta, foram abordados na Alameda Cosme Ferreira, zona leste e conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No domingo, por volta de 23h, os policiais militares da 4ª Cicom foram acionados, pelo Cecopom, para acompanharem duas motocicletas, sendo uma com restrição de furto e outra com adulteração de sinal identificador de veículo, que o sistema de videomonitamento, ‘Paredão’, havia identificado trafegando na rua Hortelã, bairro Novo Aleixo, zona norte.

Durante as diligências, o condutor da motocicleta que possuía adulteração de sinal, foi abordado. Já o condutor da motocicleta, com restrição de furto, tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Os condutores, juntamente com as motocicletas, foram encaminhados ao 6º DIP.

Mais duas recuperações de veículo

Ainda no domingo, a equipe policial da 18ª Cicom, foi acionada pelo Cecopom, para realizar abordagem a um homem que conduzia uma motocicleta Bros, com restrição de furto, que o sistema de videomonitamento, ‘Paredão’, havia identificado trafegando na rua Cristã, bairro Novo Israel, zona norte.

O condutor e o passageiro do veículo, de 47 e 52 anos, foram abordados e levados, juntamente com a motocicleta, ao 6º DIP.

Já os policiais militares da 30ª Cicom, por volta das 23h, de domingo, foram acionados, via linha direta, por um homem, para darem apoio na recuperação de uma motocicleta Biz, que estava parada, na rua Carajiru, bairro Jorge Teixeira, zona leste.

O homem relatou aos PMs que era proprietário da moto e teve seu veículo tomado em assalto. O homem, e a motocicleta, foram conduzidos a Delegacia Especializada em Roubo e Furto de Veículos (DERFV).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.