Polícia faz revista geral no Ipat em Manaus

Paulo Cesar ressalta que a segurança do sistema é resultado da integração entres os órgãos estaduais e federais visando à segurança dos internos e dos servidores das unidades prisionais. “O resultado da revista de hoje foi exitosa, pois não foi encontrado nenhum material ilícito, isso mostra a eficiência das forças de segurança do estado”, afirmou.

O titular da Seap, coronel Paulo Cesar, coordenou as atividades que foram desencadeadas com o objetivo de manter a ordem e a segurança da unidade.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realizaram na manhã desta quarta-feira (27), uma revista geral em toda a estrutura do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no Km 8 da BR 174.

