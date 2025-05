Polícia Civil do Amazonas causa prejuízo de R$ 45 milhões ao crime organizado

"A gente vai seguir aqui trabalhando firme, porque dia ruim para a bandidagem é dia bom para o povo do Amazonas", afirmou o governador, em um vídeo publicado nas redes sociais, reforçando o compromisso da polícia em manter o combate firme contra o crime. As operações devem continuar ao longo das próximas semanas.

De acordo com Wilson, as ações fazem parte de uma série de operações realizadas em diferentes regiões do estado, com o objetivo de desarticular organizações criminosas e reduzir os índices de violência.

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), anunciou, nesta segunda-feira (27), um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 45 milhões ao crime organizado nos últimos 10 dias. A cifra foi alcançada com a apreensão de drogas, armas e diversos equipamentos utilizados em práticas criminosas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.