Polícia apreende armamento, munições e embarcação em Coari

Manaus/AM - Os policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em conjunto com policiais da Base Arpão 1, apreenderam pistola, munições, um motor de popa e uma embarcação de pequeno porte, na terça feira (14), no município de Coari, no interior do Amazonas. Ação é uma resposta contínua ao roubo frustrado a uma embarcação, registrado, na segunda-feira (13).

Por volta de 12h30, os policiais militares se deslocaram à Ilha do Botija, zona rural de Coari, após terem recebido informações de que o grupo de suspeitos armados envolvido no roubo estava na localidade. Ao avistarem a aproximação da equipe policial, os suspeitos efetuaram disparos e fugiram para a área de mata e não foram mais localizados.

Apreensão

Foram realizadas buscas pela região, onde foram apreendidos uma pistola taurus, 28 munições calibre 38, uma embarcação do modelo bote, e um motor de popa, além do celular e estojo de munição deflagrados. Todo material apreendido foi encaminhado ao Distrito Integrado de Polícia (DIP) da Base Arpão 1.

Roubo Frustrado

Na última segunda-feira (13), as equipes do 5º BPM em conjunto com os policiais da Base Arpão 1, conseguiram frustrar um roubo a uma embarcação pesqueira e resgatar outras pessoas que estavam no barco. Além de auxiliar as vítimas, os militares apreenderam armamentos e objetos que haviam tentado roubar e o bote usado pelos suspeitos.