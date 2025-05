Filho é preso suspeito de estuprar a própria mãe de 98 anos em Manacapuru

Manaus/AM - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (08), suspeito de estuprar a própria mãe de 98 anos, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, os vizinhos ouviram os gritos vindo da casa da mulher durante a madrugada e acionaram a polícia. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a idosa usando uma única roupa que tinha, deitada em um colchão sujo no chão e com ferimentos no corpo.

Ela contou que estava com fome, que se alimentava apenas de farinha e água. Ela revelou ainda que havia sido estuprada pelo filho e que, durante o abuso, ele teria batido a cabeça dela no chão. Além disso, o homem teria empenhado o cartão dela de aposentadoria em troca de R$ 2 mil.

A poplícia conseguiu prender o suspeito e o levou para a delegacia da cidade. A idosa foi encaminhada para o hospital e os exames médicos comprovaram o estupro. A polícia recuperou o cartão dela e a encaminhou para um abrigo.

O homem vai responder por estupro de vulnerável, maus-tratos e apropriação de rendimentos de pessoa idosa.