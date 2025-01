Polícia apreende 250 quilos de maconha em voadeira no Rio Negro

Ao todo, os 243 tabletes totalizaram 250 quilos da droga. Além do entorpecente, a voadeira e o motor foram apreendidos. Com a apreensão, a SSP-AM estima ter causado danos de R$ 5,05 milhões ao crime.

Durante a revista, os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) encontraram 243 tabletes de entorpecentes. Todo o material foi encaminhado para a Base Arpão 2, onde, após procedimentos realizados pela perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi constatado ser maconha do tipo skunk.

A ação ocorreu nas proximidades de Novo Airão. Os policiais estavam em patrulhamento fluvial, no rio Negro, quando por volta das 7h45, viram a voadeira parada com a proa mais baixa que a popa e sem ocupantes. Ao terem se aproximado, notaram que uma lona preta estava cobrindo a embarcação.

Manaus/AM - A polícia apreendeu, nesta sexta-feira (10), 250 quilos de maconha que estavam dentro de uma embarcação tipo voadeira, durante uma operação da Base Arpão 2, no Rio Negro, no Amazonas.

