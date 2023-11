PMs têm prisão preventiva decretada após invadirem casa de idosos em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que os dois policiais foram conduzidos, ainda no sábado, a Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da corporação, após registro de denúncia de abandono de posto, invasão de domicílio e prevaricação.

A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva de dois policiais militares suspeitos de invadirem uma casa no sábado (25), em Manaus. A decisão é do juiz Alcides Carvalho Vieira Filho, e foi proferida após a prisão em flagrante dos agentes.

