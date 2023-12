PM espanca e mata esposa a tiros no meio da rua; vídeo

GRAVE: Policial Militar agride esposa com socos no rosto e a mata a tiros após discussão em carro.



Thiago Cezar de Lima deu cinco socos em Erika Satelis Ferreira de Lima e depois atirou três vezes nela, no domingo, em Perus, Zona Norte de São Paulo. O criminoso já está preso. pic.twitter.com/62BANfCAga — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 4, 2023

Um policial militar matou a esposa no meio da rua após uma discussão. O caso aconteceu neste domingo (3), em Perus, na zona norte de São Paulo. O crime ocorreu na rua Bananalzinho.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, a mulher desce do carro e abre uma das portas traseiras, onde está o marido. Ao tentar puxá-lo para fora do carro, ela dá um soco nele.

Em poucos instantes, ele sai do carro e começa a socar a esposa. Logo depois, ele começa realizar diversos disparos com a arma, que acertam a mulher. Ferida, ela fica no chão e ele volta para o carro.

Em seguida, o marido sai do carro e arrasta o corpo da mulher até o veículo. Ela foi levada até o PS Taípas, mas não resistiu e morreu.

O homem foi preso em flagrante por feminicídio. A arma usada no crime, uma pistola calibre .40 foi apreendida. Ele foi levado ao Presídio Militar da Romão Gomes e o caso encaminhado à Corregedoria.