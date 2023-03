PF e Ibama apreendem mais de 30 toneladas de pescado ilegal no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 30 toneladas de pescado ilegal foram apreendidos pelo Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal (NEPOM) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no município e Tabatinga, interior do Amazonas.

Segundo a PF informou, neste sábado (18), essa apreensão aconteceu no dia 8 de março, período de defeso que vai de 1 outubro de 2022 até 31 de março de 2023. O pescado também não tinha documento que permitisse a venda.

As investigações continuam no sentido de verificar a origem do pescado e pessoas envolvidas no crime.

Os peixes apreendidos foram destinados para escolas públicas de Tabatinga.