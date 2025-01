PF deflagra operação contra empresas de segurança clandestinas em Manaus

No comunicado, a PF esclarece ainda que no Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes. Denúncia e mais informações podem ser repassadas para a Delegacia de Especializada em Segurança Privada da Polícia Federal no Amazonas, pelo telefone (92) 3655-1515 ou (92) 3655-1623 (whatsapp).

De acordo com a PF, a ação visa combater a atuação de empresas que operam clandestinamente, sem a autorização do órgão. Durante a operação, três empresas especializadas foram fiscalizadas.

