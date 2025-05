PF apreende 22 kg de drogas escondidos em saco de lixo em barco no Amazonas

De acordo com a PF, foram encontrados, dentro de um reservatório de lixo na popa de uma embarcação, 9kg de pasta base e 3kg de cocaína. As substâncias apreendidas estavam em tabletes acondicionados em sacos de lixos, pacotes de alimentos e de um cobertor.

Manaus/AM - A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta quarta-feira (14), 22kg de drogas durante fiscalização de rotina nas embarcações que atracam no Porto da cidade de Santo Antônio do Içá, oriundas de Tabatinga com destino a Manaus e portos intermediários.

