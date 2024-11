Pastor evangélico condenado por estupro morre em presídio

As circunstâncias do falecimento estão sendo investigadas.

Jefferson Batista de Amorim, 43 anos, pastor da Assembleia de Deus e condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável, faleceu na noite de segunda-feira (28) no Presídio Sílvio Porto, em João Pessoa. Na época do crime, ele foi encontrado com uma menor de idade dentro de casa.

