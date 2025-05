Polícia retira 170 escapamentos de motos durante operação em Borba

Manaus/AM - A Operação Tolerância Zero apreendeu 170 escapamentos de motos, entre os dias 8 e 9 de maio, no município de Borba, no interior do Amazonas, A ação teve o objetivo de coibir o uso de escapamentos proibidos ou adulterados em motocicletas.

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, titular da 74ª DIP de Borba, a operação foi realizada em pontos estratégicos da cidade. Ele alertou que os condutores que estiverem causando perturbação do sossego público por meio do uso irregular de motocicletas terão seus veículos apreendidos. Além disso, esses indivíduos poderão responder pelo crime ambiental de poluição sonora e, dependendo da situação, também poderão ser enquadrados nos crimes previstos nos artigos 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

“Nosso objetivo é dar continuidade à operação. Os condutores flagrados em desacordo com a legislação serão abordados. Nosso trabalho é sempre em prol da manutenção da ordem na sociedade, por isso a ação continuará, agora com fiscalizações itinerantes e inopinadas”, informou Arcanjo.