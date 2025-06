Passageiros enfrentam falta de energia no T4 após furto de fios pic.twitter.com/fTZ50Dby7E — Pipipopo (@Pipipopo465365) June 4, 2025

Manaus/AM - Os passageiros de ônibus do transporte público estão sofrendo desde domingo (01) com a falta de energia no T4, localizado na avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, zona Leste de Manaus.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a fiação elétrica do Terminal 4 foi furtada na madrugada do último domingo (01) e que já está sendo feito o levantamento dos materiais furtados e tomadas as providências para a reposição da estrutura danificada.

"O IMMU reforça que está empenhado em resolver a situação com a maior agilidade possível, visando minimizar os transtornos à população usuária do transporte coletivo", diz trecho do comunicado.