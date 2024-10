Pai e filho são presos por estupro de adolescentes da própria família no Amazonas

Pai e filho responderão por estupro de vulnerável majorado pelo parentesco com as vítimas e já se encontram disposição da Justiça.

Ainda segundo a polícia, o Conselho Tutelar levou as menores até a sede da unidade policial na cidade, onde foram ouvidas por uma equipe especializada, onde as adolescentes informaram que não relataram os abusos para outros familiares por medo de serem desacreditadas ou sofrerem castigos físicos pelos agressores.

“As adolescentes participaram de campanhas de combate à violência sexual na escola em que estudam. Em razão disso, elas relataram, separadamente, aos funcionários da escola que sofriam abusos sexuais dentro da própria família, sendo duas delas por parte do avô e outras duas por parte do pai. Três delas sofriam os abusos desde os 7 anos até a idade atual”, informou a delegada.

Segundo a delegada Rosane Ferreira, da 80ª Delegacia Interativa de Beruri, a investigação iniciou após o Conselho Tutelar do município ser acionado pela direção da escola onde as adolescentes estudavam.

Manaus/AM - Pai e filho, de 43 e 79 anos, foram presos, nesta quinta-feira (17), suspeitos de estuprar quatro adolescentes da própria família, em Beruri, no Amazonas. As vítimas têm 13 e 15 anos e são filhas e netas dos suspeitos.

