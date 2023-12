Operação prende grupo por invadir terras e ameaçar moradores no Amazonas

Manaus/AM - Durante a Operação Terra Prometida, a polícia prendeu um grupo criminoso por invadir terras e ameaçar moradores em Humaitá, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, a operação foi desencadeada com intuito de combater e elucidar os crimes de homicídios, crimes contra o sistema de armas e ambientais, ocorridos no município.

“Tínhamos a informação de que um grupo criminoso atuava cooptando pessoas de outros estados para ocuparem terras de pessoas que estavam no projeto de assentamento. A operação foi deflagrada, simultaneamente, no estado de Rondônia com o objetivo de cumprir ordens judiciais”, explicou.

Ainda conforme o delegado, os suspeitos ameaçavam os moradores antigos do assentamento e até cobravam uma taxa para que eles pudessem ficar no local. “Quando os ocupantes não conseguiam mais arcar com os custos, os suspeitos tomavam a terra e passavam adiante para outra pessoa. Além disso, a venda era proibida para quem o grupo não autorizasse”.

Com três dos oito presos, foram apreendidas três espingardas e munições. Já os outros suspeitos foram presos em cumprimento de mandado de prisão.