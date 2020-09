Operação Mamon apreende 20 carros de luxo e 3 t de drogas no Amazonas

Manaus/AM - A Operação Mamon, da Polícia Civil, prendeu 10 pessoas, apreendeu seis toneladas de drogas e R$ 3 milhões na capital e em três cidades do interior do Amazonas: Barreirinha, Japurá e Manaquiri.

A ação ocorreu em duas fases e em uma delas foram realizadas as prisões e também apreensões de 20 veículos de luxo, além de lanchas, balsas, jet ski e joias.

Entre as três toneladas de drogas recolhidas estão cocaína, maconha tipo skunk. Essa é considerada pela polícia a maior apreensão de entorpecentes da história do Amazonas. O prejuízo ao crime organizado está estimado em R$ 100 milhões.

Uma coletiva com o coronel Louismar Bonates, secretário de segurança pública do Amazonas, a delegada-geral da Polícia Civil do Estado, Emília Ferraz, e o delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO, deve ser realizada na manhã de hoje para detalhar toda a operação.