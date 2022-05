Nua, travesti é encontrada morta em igarapé de Manaus

Manaus/AM - O corpo de uma travesti foi encontrado boiando às margens de um igarapé neste sábado (29), na Avenida Theomario Pinto da Costa, no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, um morador relatou que estava caminhando pela avenida quando decidiu olhar para o igarapé, pois é comum a presença de jacarés no local. Entretanto, ele se deparou com o cadáver da travesti, sem roupas, boiando na beira do igarapé.

A polícia e a perícia foram acionadas para o local. A vítima estava com vários arranhões no peito e em toda a região do tronco, levantando a hipótese de que ela foi arrastada. Uma marca de sangue foi encontrada na mata próxima onde o corpo estava.

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) onde irá passar por exames de necropsia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).